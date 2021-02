L'attaccante belga si conferma una straordinaria macchina da gol e nell'ultimo Milan-Inter stabilisce un nuovo record: sempre in rete nel derby da quando è arrivato in Italia. Quattro consecutivi in campionato ed eguaglia il nerazzurro Lorenzi che ci riuscì nel 1950 e il rossonero Benetti nella stagione 1972-1973. Ma la striscia sale a cinque considerando anche la Coppa Italia

