Milan-Inter, dove vedere il derby in tv

Era dal 2011 che le squadre non si affrontavano come le prime due forze del campionato. Si va in campo alle 15: la partita è visibile sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky). Si tratta del derby di Milano numero 174 della storia in Serie A: i precedenti vedono i nerazzurri in vantaggio 66 a 52, con 55 pareggi

Non si incrociano ai primi due posti in classifica dal 2 aprile 2011, quando i rossoneri vinsero 3-0 in una stagione chiusa con la conquista dello Scudetto. Milan e Inter si affrontano questo pomeriggio alle 15 in un derby che mette in palio punti importanti per la vetta: dopo il sorpasso della scorsa giornata ad opera dei nerazzurri, Pioli e Conte si giocano il primo posto in classifica in una delle stracittadine più sentite degli ultimi anni. Questo sarà il 174esimo derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide), contro i 52 rossoneri, completano 55 pareggi. Grande attenzione agli attacchi: Zlatan Ibrahimovic ha segnato 10 reti nei derby di Milano in tutte le competizioni – otto di queste sono arrivate con il Milan - e dal suo esordio con questa maglia nel 2010/11 è il rossonero che ha segnato più gol contro una singola avversaria. Romelu Lukaku può diventare il primo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in quattro derby di fila in Serie A. In generale, l’ultimo a riuscirci è stato Romeo Bonetti, tra il 1972 e il 1973.