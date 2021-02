Parma-Udinese, dove vedere la partita in tv

La domenica della 23esima giornata di Serie A ha il via allo stadio Tardini di Parma, dove arriva l'Udinese. La squadra allenata da Roberto D'Aversa ha perso otto delle ultime nove partite e non vince in campionato dal 30 novembre 2020, quando passò per 2-1 sul campo del Genoa. Gli emiliani hanno iniziato il turno di campionato da penultimi a 13 punti, a +1 sul Crotone, mentre l'Udinese è quattordicesima con 24 punti, sorpassata dalla Fiorentina che ha sconfitto per 3-0 lo Spezia venerdì. I friulani hanno vinto la partita di andata ma non trovano il successo in entrambe le sfide stagionali contro gli emiliani in Serie A dalla stagione 2005/06, mentre il Parma ha vinto 15 partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3N, 5P): quella bianconera è la squadra battuta più volte dai gialloblù in gare interne nella competizione. In attacco fari puntati su Gervinho, che ha realizzato tre reti e fornito due assist contro l’Udinese in Serie A: solamente contro l’Inter (5) ha segnato più gol nel massimo campionato.