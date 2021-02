Formazioni: le scelte di D'Aversa

Gervinho escluso per scelta tecnica, non va nemmeno in panchina: ieri si è allenato e stava bene, ma in conferenza stampa D'Aversa era stato chiaro, dicendo che voleva solo giocatori concentrati al massimo. Nel tridente confermato Karamoh, con Mihaila sull'altra fascia e Cornelius in mezzo. Parte dalla panchina Bruno Alves, Gagliolo va a fare il centrale con Bani; Conti e Pezzella sulle fasce. A centrocampo torna Hernani dal 1'