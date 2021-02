Due sconfitte consecutive in campionato, e in mezzo il pari beffa con la Stella Rossa in Europa League: l’analisi del momento del Milan è stato uno dei temi principali, affrontati negli studi di Sky Calcio Club. Alessandro Costacurta ha riflettuto sull’opportunità delle inseguitrici di recuperare terreno: "I rossoneri devono guardarsi anche le spalle adesso. Il campionato sta dicendo che ci sono anche delle partite semplici che non vengono affrontate nel modo giusto e il Milan ha dimostrato questo, come quando ha perso con lo Spezia. Non è così facile andare a far punti, questo vale per tutte le squadre". Nel 2021 il Milan ha giocato nove gare di campionato, conquistando soltanto 15 punti frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte. Nella classifica dell’anno solare sarebbe addirittura fuori dall’Europa, al settimo posto. Allargando il dato a tutte le competizioni, in dodici gare sono arrivate cinque sconfitte ma ciò che allarma maggiormente è il calo drastico della produzione offensiva. Mentre i gol subiti sono rimasti gli stessi (16), nel nuovo anno le reti segnate sono passate da 27 (segnate da inizio campionato a dicembre) a 15 del 2021, con quattro gare chiuse senza segnare. Cosa che invece era successa soltanto una volta nella prima parte di stagione.