Dejan Kulusevski vuole prendersi la Juventus. Chiamato anche vista l'emergenza ad affiancare ancora una volta Cristiano Ronaldo nel tandem offensivo bianconero, lo svedese nella prossima gara di campionato contro l'Hellas Verona punta a tornare protagonista. Gli è già successo nel match di andata, quando entrò dalla panchina al posto di Bernardeschi e mise a segno, al 77', la rete decisiva per il pareggio della squadra di Pirlo dopo il vantaggio gialloblù firmato da Favilli. Quella fu la sua partita, adesso punta a ripetersi.

I numeri di Kulusevski e il ruolo in campo

Arrivato dal Parma, con il quale nella passata stagione è stato autore di un grandissimo campionato all'esordio tra i "grandi", in questa annata alla Juventus Kulusevski ha collezionato 20 presenze in Serie A. Di queste, però, soltanto 9 da titolare. Il classe 2000 - che lo scorso anno oltre a prestazioni di livello assoluto sfornava anche assist a raffica (9 in totale, oltre a 10 gol), mentre in questo campionato è fermo a quota uno (con 3 gol) - non è però stato impiegato sempre nello stesso ruolo. Dall'inizio della stagione, infatti, Pirlo ha provato Kulusevski sia come esterno di centrocampo che come trequartista, mentre nelle ultime uscite, complice l'emergenza in attacco (le assenze di Dybala e Morata), l'ex Parma è stato impiegato sempre da seconda punta accanto a CR7. Possibile, dunque, che le recenti prove non troppo brillanti (decisivo soltanto in occasione della combinazione con Cuadrado nell'azione che ha portato all'autogol di Ibanez in Juventus-Roma 2-0) possano dipendere anche dal ruolo? Kulusevski vuole rispondere sul campo, già dalla prossima gara, quella con il Verona: la sua partita, come all'andata.