Buone notizie per i viola: Ribery si è allenato con il gruppo e "vede" la convocazione per Udine. Atalanta con il dubbio Zapata per la trasferta a Marassi contro la Samp. Toro-Sassuolo è stato rinviata al 17 marzo per il focolaio Covid tra i granata. Sono ben 11 gli squalificati, tra cui Hakimi nell'Inter e Danilo nella Juve. Segui tutti gli aggiornamenti e non perdere l'appuntamento con FantaShow venerdì alle 18!

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 24^ GIORNATA