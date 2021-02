Le probabili formazioni della 24^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Sono 9 le gare in programma in questo weekend. Conte deve sostituire Hakimi. Problemi in difesa per la Juventus che ha gli uomini contati. Dubbio Zapata per Gasperini. Semplici riparte dal 3-5-2. Ribery e Kokorin in gruppo. Roma, Milan e Napoli devono valutare la stanchezza post Europa League di un paio di elementi PROBABILI FORMAZIONI 24^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

La tre giorni di Coppe è andata in archivio e la Serie A è pronta a ripartire anche se non a ranghi completi. Giovedì è arrivata dalla Lega Calcio l'ufficialità del rinvio di Torino-Sassuolo che verrà recuperata il 17 marzo. Nove quindi le sfide in programma, un paio davvero succose. Come sempre siamo tutti interessati alle notizie di campo: chi gioca? Chi resta fuori? Chi schiero al fantacalcio? Per rispondere alle prime due domande ci affidiamo alla squadra degli inviati di Sky Sport. Per la terza ci sono i ragazzi di FantaShow. Per definire alcune formazioni bisognerà aspettare: le coppe hanno stancato non poco e gli allenamenti che daranno le indicazioni più importanti saranno quelli a ridosso dei vari impegni. Questo però non vuol dire che non ci siano già pervenute alcune indicazioni dai nostri 007 che stazionano nei pressi dei centri d'allenamento. Ecco quindi la nostra consueta panoramica sulle 18 squadre di A impegnate tra sabato pomeriggio e domenica sera



SPEZIA-PARMA, sabato ore 15 Spezia, rientri in difesa Italiano ha quasi tutta la rosa a disposizione e le opzioni sono varie in ogni reparto, soprattutto in difesa dove sono rientrati dalla squalifica Erlic e Bastoni. Il recupero di Terzi aumenta la lotta interna per i due posti da titolare al centro. Chabot non è al sicuro così come Estevez a centrocampo e Agudelo in attacco. Nzola è arruolabile e il suo impiego dal primo minuto dipenderà da come Italiano inquadrerà la sua situazione di minutaggio spendibile durante la gara

Parma, due squalificati per D'Aversa Ducali che andranno a La Spezia senza Bani in difesa e Brugman a centrocampo. Entrambi sono stati fermati dal giudice sportivo. In attacco Mihaila viaggia verso la conferma. Bruno Alves è favorito per il ruolo vacante di difensore centrale. A contendergli il posto c'è Osorio. Hernani può tornare titolare in mediana mentre per Gervinho si profila un'altra esclusione



BOLOGNA-LAZIO, sabato ore 18 Bologna, Tomiyasu a rischio Sinisa Mihajlovic poteva contare sul rientro di Dijks sulla corsia sinistra. Da quella parte c'è Hickey squalificato e il ritorno del terzino olandese capita a fagiolo. Il tecnico rossoblù, sull'altro versante, deve fare i conti con il possibile forfait di Tomiyasu. Il giapponese ha accusato un fastidio muscolare e De Silvestri è in rampa di lancio per sostituirlo (anche Mbaye ha qualche speranza). In mediana Dominguez spera di vincere il ballottaggio con Svanberg ma occhio anche sulla trequarti con Skov Olsen che duella con Orsolini per una maglia da titolare

Lazio, ballottaggio in difesa Tre assenti in casa Lazio ma pian piano Inzaghi recupera altri 'pezzi' dello scacchiere (a partire da Strakosha). Oltre a Radu e Luiz Felipe, che sono ai box già da un po', mancherà lo squalificato Escalante. In difesa si giocano il posto Patric e Hoedt. In attacco c'è Caicedo recuperato che però, salvo sorprese, si accomoderà in panchina. Correa è favorito ma Muriqi ha qualche possibilità. A destra rientra Lazzari, sull'altro versante c'è Lulic in pole





VERONA-JUVENTUS, sabato ore 20:45 Verona, pochi dubbi per Juric Il rientro di Federico Dimarco dalla squalifica rende ancora più certa buona parte dell'XI titolare che Juric schiererà contro la Juventus. L'ex Inter e Parma dovrebbe fare parte del trio difensivo. Più remota (ma non totalmente da escludere) la possibilità che Dimarco torni a fare l'esterno di centrocampo 'panchinando' Lazovic. Cetin dopo la non esaltante prestazione di settimana scorsa non è dato tra i favoriti per una maglia dal primo minuto

Juventus, difesa a 3 o Dragusin titolare? Formazione quasi forzata per Andrea Pirlo che non recupera nessuno degli elementi presenti in infermeria. In più c'è Danilo squalificato e le opzioni di formazione sono sostanzialmente due: o difesa a 3 con Chiesa e Bernardeschi esterni, oppure restare a 4 con Dragusin titolare. Difficile infatti che uno tra Frabotta e Alex Sandro possa essere dirottato a destra. In attacco ci sarà ancora Kulusevsky con Cristiano Ronaldo



SAMPDORIA-ATALANTA, domenica ore 12:30 Sampdoria, problema per Colley Assente certo in casa blucerchiata sarà Adrien Silva, squalificato. A lui si aggiungono anche Torregrossa e Omar Colley; quest'ultimo si è fermato in settimana per un fastidio muscolare. Ranieri ha provato una formazione con Tonelli accanto a Yoshida. Tante le opzioni 'dalla cintola in su'. Duello Ramirez-Jankto (a seconda del sistema di gioco) e Jankto-Damsgaard in caso di 4-4-2. Davanti dovremmo rivedere il duo Quagliarella-Keita

Atalanta, Zapata in forte dubbio A Zingonia fari puntati su Duvan Zapata che ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo tempo della gara di Champions contro il Real. Il colombiano è in forte dubbio ma Gasperini può tranquillamente ovviare con Muriel unica punta e due trequartisti: Pessina è quasi sicuro del posto ma per l'altra maglia occhio a Malinovskyi che potrebbe fare le scarpe a Ilicic. In difesa out per squalifica Djimsiti, chance quindi per Palomino. Maehle favorito su Sutalo a destra ma il duello a distanza resta in piedi



CROTONE-CAGLIARI, domenica ore 15 Crotone, Luperto in forse. Pronto Rispoli

Ci sono già un bel po' di certezze in casa Crotone. Partiamo dall'attacco con il duo Ounas-Di Carmine che viaggia verso la conferma. Stroppa proseguirà con tutta probabilità con un 4-4-2 che prevede Messias esterno di centrocampo. In difesa c'è da monitarare la situazione di Luperto che contro la Juventus ha accusato un trauma contusivo al tendine d'Achille sinistro. Non dovesse recuperare, pronto Rispoli. Altri pretendenti a una maglia da titolare sono Zanellato e Marrone ma al momomento entrambi partono in svantaggio

Cagliari, Semplici riparte dal 3-5-2 Chiuso il capitolo Di Francesco, si apre la nuova avventura in terra sarda di Leonardo Semplici. Tanta curiosità intorno alla sua prima formazione. Ci saranno promossi e bocciati? Stando alle ultime, l'ex tecnico della Spal dovrebbe optare per una formazione che non si discosterà molto da quella delle ultime (sfortunate) uscite. Difesa a tre con Ceppitelli, Godin e Rugani. Nainggolan dovrebbe agire da centrale di centrocampo con Marin e Nandez ai suoi lati. Davanti Joao Pedro tornerà a fare la seconda punta pura con Simeone favorito su Pavoletti



INTER-GENOA, domenica ore 15 Inter, Darmian favorito

Antonio Conte, dopo la vittoria-allungo nel derby, non vuole perdere terreno ma continuare la marcia da prima della classe. Il tecnico nerazzurro ci ha più volte dimostrato di non essere propenso al turnover anche in quelle gare che sulla carta potrebbero essere utili per far tirare il fiato a qualcuno. Riposo forzato per per Hakimi che è squalificato. Sulla destra si candida Darmian. Vidal andrà in panchina mentre in attacco Sanchez può giocarsela con Lautaro ma è l'argentino ad essere ancora avanti nella gerarchia

Genoa, 'traffico' in attacco Un problema alla coscia non permetterà a Luca Pellegrini di prendere parte alla trasferta di Milano. Niente insidie quindi per Czyborra che sarà titolare sull'out sinistro. Poco o nulla dovrebbe cambiare tra difesa e centrocampo: Goldaniga spera di riconquistare una maglia da titolare ma non sarà cosa semplice. In attacco si candidano di fatto tutti e nessuno può essere già escluso dalla lotta. Destro, dopo la scorpacciata di gol tra dicembre e fine gennaio, è a secco da 3 gare. Pandev vorrebbe essere protagonista nel suo vecchio stadio: Scamacca e Shomurodov sono stati importantissimi nel pareggio contro il Verona. Insomma, il rebus è, per ora, di difficile soluzione



UDINESE-FIORENTINA, domenica ore 15 Udinese, Pereyra out. Okaka titolare Tra ritorni e defezioni deve ancora prendere totalmente forma l'XI titolare di Luca Gotti. Contro la Fiorentina mancheranno sicuramente Pereyra e Zeegelaar entrambi fermati dal giudice sportivo. A sinistra quindi c'è la candidatura di Ouwejan ma anche la possibilità di un 'dirottamento' di Stryger Larsen. Monitorato Walace che deve recuperare da un piccolo fastidio fisico. In mezzo possibile che possa anche partire dall'inizio Makengo. In attacco duo 'pesante' Llorente-Okaka

Fiorentina, staffetta Kokorin-Ribery? Con Ribery tornato ad allenarsi con i compagni, resta in infermeria il solo Bonaventura. A Udine possibile conferma per Martinez Quarta con l'inserimento a centrocampo di Castrovilli, protagonista (partendo dalla panchina) della gara di settimana scorsa contro lo Spezia. Dicevamo del recupero di Ribery che viaggia verso una quasi sicura convocazione. Lui e Kokorin difficilmente potranno giocare insieme. Pronta quindi un'eventuale staffetta per spalleggiare Vlahovic



NAPOLI-BENEVENTO, domenica ore 18 Napoli, ancora problemi per Osimhen

Il trauma cranico riportato settimana scorsa ha tenuto fuori Osimhen dalla gara contro il Granada che è costato al Napoli l'eliminazione dall'Europa League. Il nigeriano non ha ancora smalitito il problema e con ogni probabilità non sarà a disposizione per la sfida tutta campana con il Benevento. Uomini contati quindi per Gattuso che spera nel recupero di Demme. Mertens non ha ancora un buon minutaggio nelle gambe. Possibile quindi che in attacco possano giocare Politano e Insigne e che si ricorra ancora alla difesa a 3 vista giovedì

Benevento, c'è Caldirola con Tuia Squalificato Kamil Glik si apre un buco nella difesa della squadra di Pippo Inzaghi. Candidato numero uno per rimpiazzare il polacco, e affiancare Tuia, è Luca Caldirola che era sceso nelle gerarchie difensive dopo essere tornato dall'infortunio. In infermeria resta Iago Falque ma occhio anche alle condizioni di Improta che non è al meglio. Pronto nel caso Viola che agirebbe sulla trequarti al fianco di Caprari