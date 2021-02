Juric sfida la Juve: "Servirà partita perfetta"

L'allenatore del Verona carica i suoi prima del match contro i bianconeri: "Proveremo a fare la nostra partita, come sempre". Sul paragone con la scorsa stagione: "Faremo più punti? In linea di massima dipende dalla crescita dei nostri calciatori"

L'allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Quando si affrontano squadre come la Juve serve giocare in maniera perfetta e sperare che gli altri non facciano altrettanto. Noi affronteremo la squadra di Pirlo, giocando il nostro calcio e provando a fare la nostra partita, come sempre".

L'allenatore gialloblù ha parlato della formazione che scenderà in campo contro la Juve: "Ci sono giocatori che negli ultimi mesi hanno dato tantissimo e ora cominciano a sentire la fatica, come è normale che sia. Inserire nuovi elementi, e mi riferisco a quelli che sono arrivati o che hanno recuperato da poco, non è semplice, ma ci stiamo provando per poter aumentare una sana competizione in seno alla squadra e per avere più scelte". Un giudizio su Lasagna: "Kevin è un giocatore 'top', per noi. Giustamente il gol per un attaccante è un fattore importante, però è un giocatore che mi rende felice. A Genova si è creato le occasioni con movimenti intelligenti, ci ha fatto giocare bene. Noi chiediamo a tutti un certo tipo di atteggiamento e di impegno, ma gli errori li tolleriamo in un percorso di crescita".

Il paragone con la scorsa stagione: "Sono due annate completamente diverse. Lo scorso anno a questo punto della stagione eravamo già al massimo della nostra espressione calcistica. Ora invece molte cose possiamo ancora migliorarle. Ci è mancato il tempo per preparare al meglio la stagione, per curare determinati dettagli, per avere un’identità tecnico-tattica più definita. Se possiamo fare più punti della scarsa stagione? Dipende molto da quanto sapranno crescere i ragazzi. Sicuramente serve anche un po' di fortuna, ma in linea di massima dipenderà dalla crescita dei nostri giocatori".