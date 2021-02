Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della trasferta di Verona contro la squadra di Juric: "Loro giocano un ottimo calcio, ci attaccheranno dall'inizio alla fine e dovremo rimanere uniti. In difesa non recupera nessuno, Dragusin può essere un'ipotesi. Dybala e Morata ancora out. Lo scudetto? Continuiamo a inseguirlo, è alla nostra portata" 24^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Dare seguito alla vittoria dell'ultimo turno contro il Crotone per continuare l'inseguimento a Inter e Milan che la precedono in classifica: è questo l'obiettivo della Juventus, che nella 24^ giornata di Serie A affronta il Verona. Una trasferta insidiosa per i bianconeri, che dovranno affrontare la gara con il giusto atteggiamento. Lo ha precisato Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita: "È una gara da affrontare nel migliore dei modi - ha esordito l'allenatore della Juve -, con Juric il Verona gioca un buonissimo calcio, facendo tanti uno contro uno. Hanno fisicità, corsa e buone trame di gioco, dovremo stare attenti. In più hanno aggiunto dei giocatori rispetto all'andata, sarà tosta. Non dovremo farci sorprendere dal loro atteggiamento, ci verranno addosso dal 1' al 90' e quindi dovremo rimanere uniti e giocare l'uno per l'altro".

"Dragusin può essere un'opzione, Morata ancora out. Dybala? Niente operazione" JUVENTUS Dybala a Barcellona: controllo dal prof Cugat Qualche problema di formazione per la Juve, soprattutto in difesa dove mancheranno gli infortunati Bonucci, Chiellini e Cuadrado, oltre a Danilo squalificato: "Non recupera nessuno - ha continuato Pirlo - e, con Danilo squalificato, Dragusin può essere un'opzione sin dall'inizio. A centrocampo per fortuna rientra Rabiot, quindi abbiamo una scelta in più. Poi, oltre ai giovani, avremo Bentancur che rientra dall'infermeria, Ramsey e McKennie. Bernardeschi sta bene, ha tante possibilità di giocare". Scelte obbligate anche in attacco, dove oltre a Dybala mancherà anche Morata: "Alvaro è ancora fuori per questo virus, deve stare a riposo fino a domenica per cercare di far sparire questo virus. Aspettiamo un po'. Per quanto riguarda Paulo non ci sono novità. Valuteremo con lo staff medico la soluzione migliore per farlo rientrare al più presto. Non è a rischio operazione, ha fatto un consulto ma ora cercheremo il trattamento ideale per permettergli di rientrare il prima possibile. Dovevamo prendere un altro attaccante? No, il problema di Dybala sembrava fosse meno grave, ma i tempi si sono prolungati". Insieme a Cristiano Ronaldo, dunque, praticamente certa la presenza di Kulusevski: "Sta bene, sta giocando molto, magari in un ruolo non suo, ma lo ha già fatto a Parma e lo sa fare bene. Gli chiediamo un gioco diverso rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche, ma può farlo bene".