Bologna-Lazio, dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta per 4-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio torna in campo contro il Bologna nella ventiquattresima giornata di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato per restare in scia al quarto posto in classifica, ma dovranno fare i conti con la formazione di Sinisa Mihajlovic reduce dal pareggio contro il Sassuolo e da tre risultati utili di fila.