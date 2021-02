Inzaghi: "La sconfitta brucia, deluso da reazione"

L'allenatore biancoceleste dopo la sconfitta di Bologna: "Una squadra come la nostra deve reagire in modo diverso. Abbiamo approcciato bene alla gara, l'abbiamo dominata ma siamo qui a parlare di una sconfitta che brucia. Mi preoccupa la non reazione, che ho sempre avuto dalla mia Lazio dopo eventi negativi. Difesa in emergenza, ma subiti due gol nonostante Reina non abbia fatto una parata. Col Toro spero di giocare per tornare alla vittoria"

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio cade anche in campionato. I biancocelesti escono sconfitti dalla sfida del Dall'Ara contro il Bologna: Immobile fallisce il rigore del possibile vantaggio, Mbaye e Sansone firmano il 2-0 per i rossoblù. Deluso Simone Inzaghi: "Una squadra ambiziosa e forte come la nostra deve reagire in modo diverso – le parole dell'allenatore a Sky Sport - Può capitare di sbagliare un rigore e prendere un gol, ma dovevamo reagire in un altro modo. Abbiamo approcciato bene alla gara, l'abbiamo condotta e dominata ma siamo qui a parlare di una sconfitta che brucia e fa male alla nostra classifica. Non ci sta questa sconfitta, paradossalmente questa è la partita in cui abbiamo sofferto meno e parliamo di un 2-0 per il Bologna. Abbiamo tenuto bene il campo, ma bisogna avere più fame. In questo momento servono punti, dobbiamo recuperarli al più presto, già dalla prossima gara contro il Torino. Ma mi preoccupa la non reazione, che ho sempre avuto dalla mia Lazio dopo eventi negativi. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, ma probabilmente se avessimo giocato altri 100 minuti non avremmo segnato. Non dovevamo perdere perché l'avevamo preparata nel migliore dei modi. Il valore di una squadra si vede in questi momenti, quando si vince è tutto facile mentre ora dobbiamo voltare pagina e lasciarci tutto alle spalle".