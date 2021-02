Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv

Il sabato di Serie A si chiude a Verona, dove l'Hellas di Ivan Juric ospita la Juventus di Andrea Pirlo. Squadra di casa che ha lasciato per strada due punti nell'ultimo turno sul campo del Genoa, incassando in pieno recupero il gol del 2-2, bianconeri che invece arrivano alla sfida del Bentegodi dopo aver battuto per 3-0 il Crotone in casa. Il Verona ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide contro la Juve in campionato e cerca la terza partita di fila senza ko, come non accade dagli anni '80. Dovesse vincere, la squadra di Juric registrerebbe il proprio record di punti dopo 23 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Di fronte ci sarà una Juventus che ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante volte quante nelle precedenti 27, ma che ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V), rimediando tante sconfitte quante nelle precedenti 11. Occhio, come sempre , a Cristiano Ronaldo: il portoghese è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in questa stagione nei top-5 campionati europei, ben sette, e ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite.