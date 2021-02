La sconfitta per 2-0 in quella che lui stesso aveva definito come una finale contro il Cagliari rischia di essere fatale a Giovanni Stroppa. La posizione dell'allenatore del Crotone è infatti fortemente in bilico dopo la 18^ sconfitta in 24 giornate di campionato. Se in un primo momento la società sembrava intenzionata a dare ancora fiducia all'allenatore, anche in virtù di una buona prestazione fornita contro il Cagliari nonostante la sconfitta, la situazione è notevolmente cambiata nella serata di domenica. Ultimo in classifica a -8 dalla zona salvezza, il Crotone ora è vicinissimo al cambio in panchina per cercare la svolta.