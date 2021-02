Dopo un anno e mezzo in cui non è riuscito a lasciare il segno nel Milan, Lucas Paquetà si è rilanciato con la maglia del Lione. Nonostante tutte le difficoltà vissute nel periodo in rossonero, il centrocampista ha riflettuto su quanto sia stata formativa quell’esperienza. "A Milano mi ero messo molta pressione, anche troppa. Quando sono arrivato in Francia mi sono detto che non me ne dovevo mettere, che avrei dovuto dare soltanto il meglio di me. Se poi i gol sarebbero arrivati, tanto meglio: ad oggi ci sono, quindi va bene così. Ero consapevole delle mie responsabilità, ma poi non sempre le cose vanno come dovrebbero. A volte non c'è nemmeno motivo per un fallimento. La mia avventura al Milan non è stata straordinaria, probabilmente inferiore alle attese, ma mi è servita molto perché adesso sono un giocatore migliore, diverso, più forte, che ha ritrovato l'essenza di ciò che era al Flamengo. La pressione c'è lo stesso, ma non arriva più da me stesso" ha spiegato all’Equipe.