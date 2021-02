Roma-Milan, dove vedere la partita in tv

Qualificate entrambe agli ottavi di finale di Europa League, Roma e Milan si ritrovano una contro l'altra nella ventiquattresima giornata di campionato. All'Olimpico, domenica ore 20.45, la formazione di Stefano Pioli cerca una vittoria che manca dal 7 febbraio. Poi due sconfitte consecutive in campionato, contro Spezia e Inter. I giallorossi di Fonseca, unica formazione ancora imbattuta in casa, vuole riscattare il pareggio contro il Benevento per accorciare in classifica. Milan attualmente a quota 49 punti, giallorossi invece a 44.