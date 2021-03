Pirlo: "Stessi obiettivi, anche con meno punti"

Pochi giorni per metabolizzare il pareggio col Verona, per la Juventus, che si prepara a scendere di nuovo in campo nell’anticipo del turno infrasettimanale, contro lo Spezia. L’imperativo è naturalmente quello di tornare a vincere contro un avversario insidioso, come ha osservato Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia: "Si sta dimostrando all'altezza del nostro campionato, si pensava che fosse una Cenerentola, ma sta dimostrando di potersela giocare contro chiunque: sarà una partita difficile contro una grande squadra. Dobbiamo riscattare i punti persi a Verona, abbiamo preso gol quando non c'erano segnali che ne avremmo subiti, ci sono sempre tanti errori in un'azione. Sento che c'è carattere. I giocatori si allenano bene, hanno voglia di tornare a vincere: gli obiettivi sono sempre gli stessi, anche con qualche punto in meno". La Juventus si trova al terzo posto, a dieci punti dalla vetta e con una partita da recuperare: una posizione insolita, dopo anni di dominio in Serie A. "Ero consapevole che sarebbe cominciato un percorso difficile, siamo una squadra competitiva. Non avevo considerato di avere così tanti infortunati tutti insieme, in un momento così delicato. Ho avuto la fortuna di cominciare subito con la Juve e chiunque avrebbe accettato. Italiano ha fatto un altro percorso, è un bravo allenatore e l'ha dimostrato ma se gli avessero chiesto di guidare la Juventus non si sarebbe tirato indietro. L'umore è buono, sappiamo di poter recuperare. Ad inizio anno pensavamo di poterle vincere tutte, abbiamo lasciato qualche punto per strada ma non vogliamo pensare al passato. Guardiamo al futuro, che si chiama Spezia" ha detto Pirlo.