Juventus-Spezia, dove vedere la partita in tv

Battere lo Spezia nel turno infrasettimanale per continuare a credere nella rimonta tricolore: Andrea Pirlo è stato chiaro alla vigilia del match, una gara – quella contro la squadra allenata da Italiano – che promette gol ed emozioni. La Juventus, reduce dal pareggio contro il Verona nell’ultima giornata di campionato, occupa attualmente la terza posizione a quota 46 punti; lo Spezia – pari in rimonta, da 0-2 a 2-2 contro il Parma nel turno precedente – è quattordicesimo con 25 punti conquistati in 24 giornate di campionato. All’andata, successo della Juve per 4-1.