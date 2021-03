Soddisfazione nelle parole dell'allenatore della Juventus dopo il 3-0 allo Spezia: "Non siamo stati brillanti nel primo tempo, partita cambiata con le sostituzioni. Morata fondamentale, bravo Bernardeschi. Lotta scudetto? Noi ci crediamo fino alla fine, sarà una lunga rincorsa". E sugli infortuni: "Speriamo di recuperare qualcuno. De Ligt? Ha avuto una botta contro il Verona. Anche McKennie ha un dolore persistente e dopo 40-50 minuti accusa problemi" JUVENTUS-SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Sesta vittoria consecutiva in casa per la Juventus, che supera per 3-0 lo Spezia con le reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo allo Stadium e sale a 49 punti in classifica. "Non eravamo brillanti, abbiamo provato a gestire la partita provando a ripartire sui loro spazi che ci lasciavano" è il commento di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport. "Qualche occasione nel primo tempo l'avevamo avuta - aggiunge l'allenatore bianconero - poi con i giocatori più freschi siamo riusciti a dare maggiore spinta". Per una vittoria che secondo Pirlo permette di credere ancora nel primo posto: "Siamo lontani dall'Inter per i punti che ci precedono, sappiamo che sarà una lunga rincorsa. Loro giocano insieme da due anni, noi abbiamo avviato un percorso quest'anno ma lotteremo fino alla fine".

"Morata fondamentale, Berna può giocare da terzino" approfondimento Bugo: "Non potevo cantare oggi, gioca la Juve!" Il gol del vantaggio è arrivato su un assist di Bernardeschi per Morata, due giocatori entrati in campo da pochi secondi. "Alvaro è un giocatore fondamentale per noi, lo abbiamo voluto e in questo momento ci era mancato -sottolinea Pirlo - speriamo possa tornare al top presto, ci servono le sue caratteristiche". Applausi anche per Bernardeschi: "Per poter fare il terzino deve migliorare sulla fase difensiva però ha una gamba importante e ne abbiamo parlato anche a inizio stagione. Si sta applicando e in certe partite può farlo benissimo". Diventano intanto nove i gol realizzati dalla Juve in Serie A con calciatori subentrati. "Vuol dire che ho una grande panchina -ammette l'allenatore - purtroppo ultimamamente posso fare pochi cambi e averne di più per fare più rotazioni permetterebbe di fare sostituzioni più sensate e produttive durante le partite".