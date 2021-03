Fiorentina-Roma, dove vedere la partita in tv

Dopo le sconfitte subite nell'ultimo week-end, Fiorentina e Roma si sfidano allo stadio Artemio Franchi nel turno infrasettimanale: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena un'importante gara di questo turno infrasettimanale di Serie A. Alle ore 20.45 la Roma fa visita alla Fiorentina, con l'obiettivo di cancellare la sconfitta subita all'Olimpico contro il Milan. Anche i viola di Prandelli sono reduci da un risultato negativo, l'1-0 subito a Udine con il gol segnato nel finale da Nestorovski. Due squadre in cerca di riscatto, che si sfideranno per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi.