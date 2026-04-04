I numeri di Inter-Roma: quasi 3 gol a partita nella storia!
La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2,9 gol a partita); i nerazzurri sono l'unica formazione ad aver segnato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano. La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto il maggior numero di match in Serie A: 80 su 185 gare (54N, 51P).