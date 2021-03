Ballardini: "Meritavamo di più, teniamo il punto"

E' soddisfatto a metà Davide Ballardini al termine del derby pareggiato contro la Sampdoria: "Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra forte e il Genoa per me delle due era la squadra che meritava qualcosa di più per il gioco espresso - spiega - E' una bella prestazione, ci teniamo il punto e guardiamo alle prossime partite". Cosa è mancato al Genoa per vincere? "Nel secondo tempo non abbiamo avuto quella continuità di gioco che abbiamo avuto nel primo tempo - dice ancora Ballardini - Questo magari è dovuto al fatto che quando giochi domenica e poi mercoledì, anche se molti dei nostri giocatori domenica avevano giocato poco o avevano riposato, però gli spezza la settimana. Il rammarico è non essere riusciti a giocare altrettanto bene come si è fatto nel primo tempo".