A Sanremo alloggia in una tenda “un’idea del mio manager -racconta- per farmi stare bene, per avere anche qui un posto che mi somigli”. E da lì ha risposto anche alla nostra intervista.

Gio Evan, cantante, scrittore e poeta al Festival presenta ‘Arnica’, un pezzo che nasce in montagna, ispirato dai postumi di un infortunio da arrampicata. Il climbing non è la sua unica passione sportiva, Gio Evan ama l’Inter e i grandi personaggi del calcio, che considera poeti al pari di Baudelaire. Ma il calcio non è solo poesia e una piccola provocazione in chiave derby non può mancare.