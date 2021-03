Cagliari-Bologna, Pavoletti titolare: le probabili

Semplici cerca la seconda vittoria sulla guida dei sardi e punta ancora su Pavoletti in tandem con Joao Pedro: panchina per Simeone, out anche Zappa. Mihajlovic è senza lo squalificato Danilo e lancia il giovane Antov in difesa. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport 255 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Il Cagliari per trovare la seconda vittoria di fila dopo l'importantissimo successo esterno sul Crotone e provare ad abbandonare il terzultimo posto in classifica, il Bologna per dare seguito al bel successo dell'ultimo turno contro il Bologna e acquisire un vantaggio sempre più confortante sulla zona salvezza. Tutto pronto alla Sardegna Arena, dove gli uomini di Semplici e Mihajlovic si sfidano nella 25^ giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport 255.

La probabile formazione del Cagliari vedi anche Serie A, il calendario della 25^ giornata Vittorioso nella sua prima uscita sulla panchina rossoblù, Leonardo Semplici vuole un altro risultato positivo e punta ancora sul 3-5-2. Certezze in difesa per l'ex allenatore della Spal: davanti a Cragno spazio a Ceppitelli e Rugani insieme a Godin. Sugli esterni mancheranno Lykogiannis, squalificato, e Sottil, ancora infortunato: sulla destra ancora Nandez, a sinistra favorito Asamoah. Ancora panchina per Zappa. Nainggolan, Duncan e Marin in mezzo, nel tandem d'attacco confermato Pavoletti al fianco di Joao Pedro: resta fuori Simeone. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Asamoah; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici