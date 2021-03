Il giudice sportivo ha fermato cinque giocatori per il turno infrasettimanale di Serie A: stop di un turno per Koulibaly e Lykogiannis, espulsi per somma di ammonizioni nel weekend. Multa da 2500 euro per per Filippo Inzaghi, sanzionato anche Lorenzo Pellegrini

Saranno cinque i giocatori di Serie A che salteranno il turno infrasettimanale valido per la 25esima giornata, in calendario tra martedì 2 e giovedì 4 marzo. Questo l'esito dei verdetti del giudice sportivo dopo il turno numero 24 di campionato. Stop di una giornata per Kalidou Koulibaly, espulso per somma di ammonizioni nel finale di Napoli-Benevento 2-0: non sarà a disposizione di Gattuso per la trasferta sul campo del Sassuolo. Stessa sanzione per l'altro espulso del weekend, Charalampos Lykogiannis del Cagliari. Al centrale senegalese e al terzino greco si aggiungono nell'elenco degli squalificati per una giornata Marten De Roon (Atalanta), Danilo (Bologna) e Federico Barba (Benevento), tutti arrivati nell'ultimo turno di campionato alla quinta ammonizione stagionale.