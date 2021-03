Genoa-Samp, Destro sfida Quagliarella: probabili

Genoa e Sampdoria si sfidano nel derby della Lanterna. Dopo il turnover contro l'Inter, Ballardini rilancia Destro in avanti. Ranieri punta nuovamente su Quagliarella, tenuto a riposo contro l'Atalanta. Squadre in campo alle 20:45, diretta su Sky Sport 253 25^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Genova cerca la sua regina: dopo il pareggio 1-1 nella gara di andata, è tutto pronto per il derby della 25^ giornata di Serie A tra il Genoa di Ballardini e la Sampdoria di Ranieri. Rossoblù e blucerchiati in campo nel turno infrasettimanale per il derby della Lanterna: si parte alle 20:45, diretta su Sky Sport 253.

La probabile formazione del Genoa SERIE A Derby di Genova a Pairetto: gli arbitri della 25^ Dopo l'ampio turnover effettuato nell'ultima gara contro l'Inter, Davide Ballardini è pronto a schierare nuovamente la formazione che nell'ultimo periodo ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi rossoblù. Un unico ballottaggio al momento, quello che riguarda uno degli esterni dell'ormai classico 3-5-2. Si giocano una maglia Ghiglione - attualmente favorito - e Czyborra: in base a chi verrà scelto, si capirà in quale fascia verrà dirottato Zappacosta. In mezzo al campo Strootman, Badelj e Zajic, con Masiello, Radovanovic e capitan Criscito a difendere Perin. In avanti torna titolare Destro, insieme a lui favorito Shomurodov. GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajic, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All. Ballardini