Davide Astori, su Sky il ricordo in due speciali

Due speciali in onda oggi su Sky Sport Serie A e disponibili on demand per ricordare il giocatore scomparso tre anni fa. “Davide, storia di un capitano” che racchiude il ricordo degli amici, dei compagni e di quelli che gli hanno voluto bene. E "L’Uomo della Domenica", con Giorgio Porrà a tracciare il ritratto dell'ex capitano viola