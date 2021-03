Da Bergamo a Firenze, commovente tributo delle squadre di Serie A in campo per il turno infrasettimanale, che si sono fermate al 13' per ricordare il compianto difensore lombardo, scomparso il 4 marzo del 2018 per morte cardiaca improvvisa in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l'Udinese