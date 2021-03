Brutte notizie per Fonseca: il successo di Firenze ha un sapore amaro per la Roma, che perde il suo uomo dal rendimento più alto: Jordan Veretout, centrocampista da 10 reti in Serie A in questa stagione, è stato costretto ad abbandonare il match del Franchi (al 62') per un problema muscolare al flessore che potrebbe tenerlo fuori gioco per un mese. Questo è ciò che trapela dopo l'ecografia effettuata dal giocatore (c'è versamento sul muscolo e bisogna aspettare altre 24 ore per avere un quadro clinico preciso) che domani verrà sottoposto ad ulteriori esami più approfonditi. Quello che possiamo dire è che il francese rischia di non recuperare in tempo per la sosta nazionali di fine mese che aspettava con apprensione: Veretout, che con Pogba vinse il Mondiale Under 20, non fu poi mai più convocato dai Bleus e attendeva questo appuntamento con speranza, visto il rendimento che sta avendo in stagione.