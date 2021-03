Fonseca: "Dopo sconfitte sempre grandi reazioni"

L'allenatore giallorosso dopo la vittoria di Firenze: "Partita difficile, ma abbiamo vinto bene con grande sicurezza difensiva. Dopo la sconfitta con il Milan abbiamo reagito bene, come abbiamo sempre fatto. A volte sbagliamo le partite contro le grandi, lì dobbiamo migliorare. Contento di aver recuperato Diawara, al di là del gol ha fatto una grande gara. Veretout? Problema muscolare da valutare"

La Roma passa nel finale al Franchi e ottiene una vittoria pesante in casa della Fiorentina. Succede tutto nel secondo tempo: Spinazzola prima segna e poi fa autogol, nel finale la decide una rete di Diawara. Soddisfatto Paulo Fonseca: "È stata una partita difficile, ma penso che abbiamo vinto bene soprattutto per il secondo tempo che abbiamo fatto – ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Sky Sport - Gara sicura difensivamente, è stato molto importante ottenere questo successo. Dopo la partita persa con il Milan la squadra ha reagito bene, cosa che ha sempre fatto dopo le sconfitte. Quando non vinciamo è importante capire dove migliorare e i ragazzi hanno fatto un'ottima partita. A volte abbiamo sbagliato le partite con le grandi, qualche volte abbiamo giocato bene ma facendo degli errori. La squadra accusa questo tipo di gare, dobbiamo migliorare quando affrontiamo le big".