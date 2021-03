Pirlo potrebbe portare in panchina anche De Ligt, ma sarà più facile vederlo contro il Porto quando dovrebbe tornare a disposizione anche Arthur. Cattiva notizia, invece, per Bentancur: è risultato positivo al Covid Condividi:

Importanti recuperi per la Juventus verso il match di campionato contro la Lazio e il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Già nel match di sabato sera contro la formazione di Simone Inzaghi Pirlo potrebbe portare con sé in panchina Bonucci e Cuadrado. Il centrale difensivo, assente nelle ultime tre partite a causa di un problema muscolare, andrebbe comunque in panchina ma potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe in vista della sfida di martedì prossimo contro il Porto, nella quale la Juve è chiamata a rimontare la sconfitta subita per 2-1 al Do Dragao. Anche per l'esterno colombiano la convocazione contro la Lazio rappresenterebbe il ritorno dopo quasi un mese visto l'infortunio rimediato lo scorso 13 febbraio nella partita contro il Napoli.

Ottimismo per Arthur verso il Porto

leggi anche Sollievo per De Ligt: "Nessuna lesione muscolare" Arrivano buone notizie anche sulle condizioni di De Ligt e Arthur. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano c'è ottimismo in vista della sfida di Champions League affinché possa tornare a disposizione. Per De Ligt, dopo che sono state escluse lesioni muscolari, non è da scartare una sua convocazione già sabato sera, ma sarà più facile vederlo contro il Porto.