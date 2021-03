Alle 20.45 Parma-Inter: le probabili formazioni

Tanti assenti nel Parma, D'Aversa si affida ancora a Karamoh e Mihaila in attacco con Kucka a supporto. Ballottaggio in avanti per Antonio Conte: Sanchez in vantaggio su Lautaro Martinez per un posto da titolare al fianco di Lukaku

Il turno infrasettimanale, il 25° del campionato di Serie A, si chiude con la gara del Tardini tra Parma e Inter . La penultima in classifica che sfida la capolista, in palio tre punti fondamentali per il cammino delle due squadre. Il Parma è reduce da due pareggi consecutivi per 2-2 e non vince dal 30 novembre, da ben 15 partite. L'Inter, invece, vince da cinque gare di fila e non perde dal 6 gennaio. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) alle 20:45.

La probabile formazione del Parma

Tante indisponibilità per D'Aversa, nei 27 convocati non ci sono Gervinho, Zirkzee, Cornelius e Conti. L'allenatore gialloblù dovrebbe confermare Karamoh e Mihaila in attacco, con Kucka a supporto. A centrocampo spazio a Hernani e Kurtic ai lati di Brugman. In difesa la linea a quattro formata da Busi, Osorio, Valenti e Pezzella davanti al portiere Sepe.

PARMA (4-3-1-2) probabile formazione: Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila. All. D'Aversa

La probabile formazione dell'Inter

Antonio Conte conferma gran parte dell'undici che, in questo momento, gli sta dando maggiori garanzie. L'unica novità potrebbe esserci in attacco con Sanchez al posto di Lautaro Martinez: i due sono in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Lukaku. A centrocampo c'è ancora spazio per Eriksen, titolare con Barella e Brozovic. A destra rientra Hakimi mentre a sinistra giocherà Ivan Perisic. La difesa è quella di sempre, con il terzetto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte