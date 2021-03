Serie A, le partite e gli orari della 26^ giornata

Dopo il turno infrasettimanale, si torna in campo per la 26^ giornata di Serie A. Tra gli anticipi del sabato c'è Juventus-Lazio, domenica la Roma attende il Genoa mentre il Milan è impegnato in trasferta contro il Verona, lunedì il posticipo serale tra Inter e Atalanta. Il calendario completo

La Serie A torna in campo dopo il turno infrasettimanale e lo fa con la 26^ giornata di campionato, spalmata su tre giorni. Si inizia oggi e si chiude lunedì sera. A inaugurare questo turno ci sarà questo pomeriggio alle 15 la gara tra Spezia e Benevento. Alle 18 in campo ci vanno Udinese e Sassuolo mentre alle 20:45 Juventus e Lazio si sfidano in uno dei big match di giornata. Si prosegue domenica con sei partite in calendario. Start alle 12.30 con Roma-Genoa mentre sono tre le gare in programma alle 15: si tratta di Verona-Milan, Fiorentina-Parma e Crotone-Torino. Alle 18 toccherà a Sampdoria-Cagliari invece alle 20:45 il Napoli ospita il Bologna. A concludere il turno di sarà la sfida tra Inter e Atalanta, in calendario lunedì alle 20:45 a San Siro.