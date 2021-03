L'anticipo del sabato sera della 26^ giornata di Serie A si gioca all'Allianz Stadium, con la Juventus che ospita la Lazio: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la vittoria contro lo Spezia nel turno infrasettimanale, la Juventus è attesa da un'altra sfida all'Allianz Stadium. Big match per i bianconeri, che questa volta ospiteranno la Lazio di Simone Inzaghi nell'anticipo del sabato sera di questa 26^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno una partita in meno rispetto alle altre, con la Juventus che è avanti di 6 punti in classifica rispetto ai biancocelesti. La Lazio ha riposato in settimana, non avendo giocato la gara che era in programma martedì 2 marzo contro il Torino.