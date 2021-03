Pirlo: "De Ligt è ancora out, Bonucci in dubbio"

Lo sguardo all’infermeria nel preparare la partita contro la Lazio che rappresenta un nuovo esame di maturità per la Juve di Andrea Pirlo. "Gli indisponibili ci sono, stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra e fortunatamente abbiamo ancora un giorno per provare a recuperare qualcuno. Peccato per l'assenza di Bentancur, non abbiamo grande scelta per poter scegliere centrocampisti e quindi dovremo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore. Fagioli potrebbe giocare dall'inizio oppure no, dipenderà da chi avremo a disposizione", le parole dell’allenatore bianconero. Che si sofferma su alcuni singoli: "De Ligt non si è ancora allenato, vediamo domani come starà e se sarà possibile recuperarlo. Bonucci ha fatto una parte di allenamento, ma viene da 16 giorni di inattività: sta un po' meglio ma non c'è il 100% di possibilità che parta dall'inizio. Morata invece sta meglio, ogni giorno che passa cerca di migliorare la sua forma fisica. Speriamo che possa fare più di 30 minuti", le parole di Pirlo.