Probabili di Roma-Genoa: torna Smalling dal 1'

La domenica di Serie si apre all'Olimpico: alle 12:30 la Roma di Fonseca attende il Genoa di Ballardini. Nei giallorossi torna Smalling dal 1', possibile panchina per Mkhitaryan. Out Veretout, c'è la coppia Villar-Diawara a centrocampo. Ballardini preserva Pandev e Perin: in porta Marchetti

Nella Roma Fonseca è costretto a cambiare a centrocampo: con lo stop di Veretout, l'allenatore portoghese ricorre al doppio regista con Diawara , a segno a Firenze, accanto a Villar . I due hanno già giocato insieme nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga, vinto per 3-1 dai giallorossi all'Olimpico. In difesa, con Ibanez infortunato e Kumbulla squalificato, Smalling torna titolare a un mese dall'infortunio. L'inglese affiancherà Cristante e Mancini, con Karsdorp e Spinazzola in fascia. Possibile panchina per Mkhitaryan , il giocatore più utilizzato in rosa, con Pedro favorito per affiancare Lorenzo Pellegrini alle spalle di Mayoral, ancora titolare in assenza di Dzeko.

Genoa, Ballardini con coppia Shomurodov-Destro

Con Biraschi e Luca Pellegrini ai box, Ballardini va avanti sulla via del 3-5-2, modulo che ha prodotto otto risultati utili nelle ultime nove partite giocate. Perin è acciaccato, tra i pali è pronto Marchetti. In difesa possibile conferma per Radovanovic centrale, con Masiello e Criscito ai suoi lati. Sulle fasce Czyborra in ballottaggio con Ghiglione a destra, con Zappacosta - a segno contro la Sampdoria - sull'altra corsia. Ritorno da ex all'Olimpico per Strootman, che affiancherà Badelj e Zajc. In avanti fiducia alla coppia Shomurodov-Destro. Pandev non al meglio.



GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Czyborra, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Shomurodov, Destro. All.: Ballardini