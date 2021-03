Fonseca lancia El Shaarawy da titolare, con Pedro alle spalle di Borja Mayoral. Dietro torna Smalling. Senza Veretout, è Pellegrini che arretra a centrocampo, in coppia con Diawara. Bruno Peres e non Spinazzola sulla fascia. Nel Genoa Ballardini sceglie Destro-Pjaca in attacco. C'è l'ex Strootman a centrocampo. Diretta su DAZN1, canale 209 del telecomando Sky