Confermata la lesione muscolare all'adduttore destro per il centrocampista francese, uscito per infortunio nel corso dell'ultima gara contro la Fiorentina. La Roma dovrà fare a meno di lui per un mese: salterà almeno le prossime tre partite di campionato e la sfida degli ottavi di finale di Europa League con lo Shakhtar

Infortunio Veretout, quali partite salta

leggi anche

Ibañez rinnova fino al 2025: "Tutto per la Roma"

Un'assenza non da poco per Paulo Fonseca, che dovrà dunque rinunciare a uno dei suoi giocatori più importanti (10 gol in Serie A fin qui). Veretout salterà sicuramente le prossime partite di campionato: quella del prossimo turno contro il Genoa, quella di Parma in programma domenica 14 marzo e lo scontro diretto in chiave Champions con il Napoli di domenica 21, oltre alla doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk valida per gli ottavi di finale di Europa League (andata giovedì 11 marzo, ritorno giovedì 18). Probabilmente il francese sarà indisponibile anche per la prima gara di aprile, quella contro il Sassuolo.