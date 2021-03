Roma-Genoa, dove vedere la partita in tv

Sarà Roma-Genoa ad aprire la domenica di Serie A all'Olimpico, con la 26^ giornata in corso: di fronte la squadra di Fonseca, che ha superato per 2-1 la Fiorentina in trasferta nel turno infrasettimanale, e quella di Ballardini, che ha pareggiato nel derby contro la Sampdoria. Partita speciale per Mattia Destro, attaccante del Genoa che ha giocato 57 partite e segnato 24 gol con la maglia della Roma in Serie A, e Kevin Strootman, che alla Roma ha dato l'addio nel 2018 dopo cinque stagioni in giallorosso. La Roma ha segnato tre reti a partita in tutti e tre i precedenti in Serie A contro il Genoa sotto la gestione di Paulo Fonseca. Di fronte avrà un Genoa rinvigorito dalla cura Ballardini in panchina: in 12 gare alla guida dei rossoblù l'allenatore ha ottenuto 1,67 punti a partita. Fischio d'inizio alle 12:30.