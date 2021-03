Una vittoria fondamentale per la Roma, che grazie al gol di Mancini nel primo tempo supera il Genoa nel lunch match della 26^ giornata di Serie A e si porta momentaneamente al quarto posto solitario in classifica. Può essere soddisfatto per il risultato, meno per la prestazione Paulo Fonseca, che al termine della partita ha commentato così la prestazione dei suoi: "Non abbiamo fatto una grande partita - ha detto l'allenatore della Roma a Sky Sport -, abbiamo fatto una partita realista. Non abbiamo avuto molte opportunità: è vero che il Genoa non ha avuto nemmeno un’occasione da gol, ma noi non abbiamo giocato al livello in cui possiamo esprimerci, soprattuto sul piano offensivo. Siamo stati lenti e possiamo fare molto meglio".

"Cristante intelligente, Pellegrini al posto di Veretout è una soluzione"

"Ma abbiamo affrontato e battuto una buona squadra - ha proseguito a Dazn-, non è stato facile riuscire a trovare gli spazi giusti. Non abbiamo sempre pressato come volevo, soprattutto nel primo tempo siamo stati poco aggressivi. Ma nelle marcature preventive siamo stati bravi e non abbiamo lasciato ripartire il Genoa. In questo senso è stato importante Diawara, che ci dà più equilibrio". A proposito di singoli, menzione particolare per Cristante che è stato impiegato come centrale di sinistra nella difesa a 3, e Pellegrini, schierato in mezzo al campo e non a ridosso della punta: "Bryan è un giocatore molto intelligente - ha aggiunto Fonseca -, l'ho messo in quella posizione per permettere alla squadra di avere più qualità in uscita. Anche Lorenzo è molto intelligente, oggi mancava Veretout e per questo ha giocato più dietro. Chi viene impiegato in quella zona del campo deve trovare gli spazi giusti e Pellegrini lo ha fatto bene, lavorando molto per la squadra. Senza Veretout è una soluzione, mi è piaciuto molto".