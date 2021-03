Nainggolan: "Il gol? Mi stavo quasi preoccupando"

Il centrocampista rossoblù regala un punto in extremis ai suoi e trova il primo gol in stagione: "Mi stavo un po' preoccupando, ho sempre segnato almeno una rete all'anno in tutta la carriera". E sul momento del Cagliari: "La squadra ha qualità e ora stiamo facendo meglio con una filosofia diversa"

Il Cagliari riagguanta la Sampdoria al 96' e porta a casa un punto importante nella lotta salvezza. Lo fa grazie a un destro da fuori di Radja Nainggolan, che ha trovato il suo primo gol in stagione. Una sensazione alla quale il centrocampista belga si era abituato per larga parte della propria carriera, ma che ora rischiava di perdere, come lui stesso ha raccontato ai microfoni di Sky Sport: "Mi stavo preoccupando perché almeno un gol all'anno l'ho sempre fatto fin da inizio carriera. L'importante era fare punti, abbiamo preso un ritmo importante e continuiamo a lavorare per la salvezza. Questo pareggio è una botta importante sul piano morale".