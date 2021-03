Un Claudio Ranieri soddisfatto a metà per il pareggio casalingo contro il Cagliari. La Samp era riuscita a ribaltare il match in poco più di due minuti tra il 78' e l'80' salvo poi vedersi raggiungere sul 2-2 da Nainggolan al 96': "E' un peccato perché a 1 minuto dalla fine avevamo il possesso palla. In quei momenti non perdi solo 30 secondi, ma anche un minuto e mezzo, ti fai ammonire, ti fai espellere, sgonfi il pallone... non prendi gol. Ma il bello del calcio è proprio questo, l'imprevedibilità - dice - Nel primo tempo loro avevano quella superiorità perché con la difesa a tre e Duncan ci portavano sempre a spasso e riuscivano a giocare con la punta che si appoggiava a Marin o Nainggolan, tagliandoci fuori. Hanno creato delle occasioni ma erano in fuorigioco, poi sul fallo laterale abbiamo subìto gol. Noi non riuscivamo a proporre il nostro gioco, a renderci pericolosi. Nel secondo tempo molto meglio, Ramirez è entrato bene in partita, ha smistato palloni e abbiamo pressato di più gli avversari. Li abbiamo chiusi nella loro metà campo, anche se potevano essere pericolosi in contropiede. La cosa strana è che il Cagliari sia in quella posizione di classifica, perché ha dei giocatori magnifici. Alla fine il pareggio è giusto."