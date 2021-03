Inter-Atalanta, le chiavi tattiche della sfida

La partita d’andata tra Atalanta e Inter, giocata lo scorso 8 novembre, era stata un confronto tra due squadre che stavano attraversando un momento non positivo, una situazione ben diversa da quella attuale. La squadra di Gasperini era ancora aggrappata alle invenzioni di Gomez per risolvere un periodo di incertezze e risultati altalenanti, mentre quella di Conte, pur producendo parecchie occasioni offensive, era instabile dal punto di vista difensivo e sembrava poter andare in difficoltà contro chiunque. Stasera invece si affronteranno le due squadre più in forma dal campionato, anche nei risultati: entrambe sono imbattute da 5 turni, tutti vittoriosi per l’Inter, mentre l’Atalanta è stata fermata sul pari solo dal Torino, raccogliendo poi 4 vittorie, tra cui l’ultima straripante contro il Crotone.

L’Atalanta ha definitivamente superato la cessione di Gomez, rimodellando il suo gioco sulle caratteristiche e l’intesa tra i giocatori offensivi a disposizione. In un primo momento la soluzione preferita da Gasperini è stata quella di utilizzare Pessina insieme a Zapata e Ilicic, sfruttando il dinamismo senza palla dell’ex Verona, ma in altre partite (anche a causa del turnover imposto dagli impegni ravvicinati) ha puntato sull’utilizzo delle due punte con Muriel o sull’impiego di Pasalic. Nelle ultime uscite invece è aumentato il coinvolgimento di Malinovskij. Insomma, è un momento in cui forse è inappropriato parlare di gerarchie in attacco per l’Atalanta ma, nonostante ciò, sembrano aver ritrovato l’incisività che mancava, anche grazie al consolidato apporto di Gosens.

Conte invece ha puntato forte sulla compattezza difensiva per ritrovare continuità di risultato, scegliendo di rinunciare in maniera pressoché definitiva al pressing ultra-offensivo, e risolvendo così tutti quei problemi di ricezione degli avversari tra centrocampo e difesa che tanti guai avevano portato nella prima parte di stagione. In attacco a rimanere centrale è l’apporto di Romelu Lukaku, che all’andata era assente, potrà essere a maggior ragione prezioso contro le marcature stringenti dell’Atalanta. L’Inter è il miglior attacco del campionato grazie al suo attaccante, ma gli va dato il merito di essere riuscito a inserire con più continuità, finalmente sia Eriksen e Perisic, oltre ad aver trovato in Hakimi un esterno in grado di fare la differenza in attacco.

L’Atalanta invade, l’Inter aspetta

È plausibile immaginare che l’Inter non muterà il suo atteggiamento recente, e che quindi prediligerà un blocco difensivo ad altezza media con la priorità di togliere spazi tra le linee e indirizzare il palleggio avversario sui fianchi. Oggi, la squadra di Conte è la nona del campionato per indice PPDA, con una media di 15,70 a partita, un valore che rende bene l’idea sul tipo di pressing attuato dall’Inter. Considerando anche che l’Atalanta non è solita enfatizzare la circolazione bassa neanche contro questa tipologia di avversario e che, al contempo, è per distacco la prima squadra del campionato per dominio territoriale (51,80% dei passaggi sono effettuati nella metà campo offensiva) e per baricentro medio (51,4 mt), è difficile immaginare un cambio repentino di scenario.

Il 5-3-2 dell’Inter dovrà riuscire a contenere l’accerchiamento atalantino cercando di non farsi schiacciare troppo verso la propria porta, per limitare i soliti inserimenti multipli in area di difensori, mediani ed esterni dell’Atalanta su palla laterale. Per ottenere ciò sarà fondamentale, come al solito, l’apporto dei centrocampisti, in particolare di Brozovic, che forse è il giocatore più prezioso per l’Inter quando è chiamata a difendere bassa. L’Atalanta potrebbe utilizzare i corridoi centrali e intermedi come zone di appoggio per creare sovraccarichi e andare poi sull’esterno o per cambiare gioco cercando il lato debole. L’apporto del croato, in questo senso, sarà importante, sia con interventi diretti scivolando in orizzontale, sia con movimenti di compensazione per coprire le uscite dei compagni.