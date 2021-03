Conte ripropone Lautaro dal primo minuto insieme a Lukaku e Vidal per Eriksen. Gasperini preferisce Sportiello a Gollini. Le probabili formazioni di Inter-Atalanta, in diretta lunedì sera alle ore 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Condividi:

Vincere per provare ad avvicinare i propri obiettivi: i sogni tricolori della squadra allenata da Conte passano anche dalla sfida contro l’Atalanta, che a sua volta è alla ricerca di punti importanti in ottica qualificazione Champions League. Inter-Atalanta, posticipo che chiuderà la 26^ giornata di campionato, sarà visibile – a partire dalle 20.45 di lunedì sera – su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Le probabili formazioni del match.

La probabile formazione dell'Inter approfondimento Quali squadre hanno utilizzato più giocatori in A? Solito modulo e interpreti confermati in blocco, o quasi. Le novità principali nell’undici titolare che Antonio Conte ha in mente per la sua Inter contro l’Atalanta è legata al ritorno dal primo minuto di Lautaro Martinez, che farà coppia con Lukaku in attacco. Oltre a quello di Vidal, favorito per prendere il posto di Eriksen dal 1' a centrocampo. Per quanto riguarda Alexis Sanchez, titolare e autore di una doppietta contro il Parma nel turno precedente di campionato, ha qualche possibilità di partire dall’inizio, ma alla fine la scelta di Conte dovrebbe ricadere con ogni probabilità sull’argentino. INTER (3-5-2), la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.