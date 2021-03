L'allenatore verso la trasferta di venerdì sera (ore 20:45, diretta su Sky Sport Serie A) sul campo dell'Atalanta: "Anche all'andata hanno giocato con noi prima della Champions contro il Liverpool e non erano per niente distratti. Giochiamo contro una squadra molto forte, Gasperini e la società stanno facendo grandissime cose ma non dobbiamo partire sconfitti"

"Non mi aspetto un avversario distratto. Penso che sarà la solita Atalanta, squadra che negli ultimi anni sta davvero facendo grandi cose e un calcio spettacolare". Vincenzo Italiano presenta così la sfida di venerdì sera del suo Spezia a Bergamo (ore 20:45, diretta su Sky Sport Serie A) per la 27esima giornata di campionato. "Loro potrebbero avere la testa alla partita di Champions contro il Real? Penso che si stia ripetendo quello che è successo all'andata, quando l'Atalanta qualche giorno dopo avrebbe affrontato il Liverpool. Quindi no, credo siano importanti i tre punti e penso che l'Atalanta arrivi concentratissima a questa gara " è la risposta di Italiano. Che fa i complimenti al collega Gasperini : "Lui e la società stanno facendo veramente grandissime cose".

"Buon cammino, ma conta salvarsi a maggio"

In testa c'è lo 0-0 dell'andata: "Penso sia stata una gara bellissima, combattuta a viso aperto con occasioni da una parte e dell'altra. E' stata una partita bella e penso che quello debba essere l'atteggiamento nostro per la gara di domani". Spezia che arriva a Bergamo dopo l'1-1 contro il Benevento: "Quella di sabato - spiega Italiano - è stata una gara dove per l'ennesima volta siamo riusciti a recuperare una situazione di svantaggio. Chiaramente se una squadra mostra questa caratteristica è chiaro che bisogna solo che essere fiduciosi". Nelle 26 partite giocate lo Spezia è stato fuori dalla zona calda per 25: "Quella linea rossa va mantenuta lontana il 23 maggio - sottolinea l'allenatore - in questo momento conta ma non in maniera definitiva e cercheremo con la grande esperienza dei più anziani e con la spensieratezza e la freschezza dei più giovani di centrare questo obiettivo che per noi è qualcosa di fantastico e straordinario".