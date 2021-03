Serie A, 27^ giornata: curiosità e statistiche

Il Sassuolo – che non ha ottenuto successi nelle ultime due gare disputate al Mapei Stadium – ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato contro il Veron a. La formazione neroverde ha pareggiato sei dei 12 incontri casalinghi di questa Serie A. Nessuna squadra ha colpito più legni del Verona in questo campionato: 16, come il Milan - ben quattro di questi sono arrivati nella gara d’andata contro il Sassuolo.

Lo Spezia ha ottenuto il suo primo pareggio a reti inviolate in Serie A nella gara d’andata contro l’Atalanta. La squadra allenata da Gasperini, sconfitta nell’ultimo turno di campionato dopo cinque gare consecutive senza perdere, non colleziona due ko consecutivi in Serie A da ottobre 2020 . Spezia che ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle prime nove gare esterne in assoluto nella competizione (3V, 3N).

5 i precedenti in Serie A tra i due club: 3 le vittorie della Lazio, un pareggio e un successo del Crotone. Solo contro il Mantova (tre) la Lazio ha giocato più gare interne di Serie A senza mai subire gol rispetto al Crotone (due). La Lazio viene da sei successi interni di fila in Serie A, gli ultimi due con clean sheet; il Crotone ha vinto l’ultima gara di Serie A (4-2 contro il Torino), interrompendo una serie di sette sconfitte consecutive. Curiosità: Lazio-Crotone sarà la prima partita di Serie A giocata di venerdì alle ore 15 nel XXI secolo.

Benevento-Fiorentina (sabato 13 marzo, ore 18)

La Fiorentina ha vinto due dei tre precedenti in Serie A contro il Benevento (1P), tra cui l’unico in casa dei campani (3-0 nell’ottobre 2017). La Fiorentina non ha trovato il successo in ben 11 delle ultime 14 gare di Serie A contro squadre neopromosse (4N, 7P), vincendo però le due più recenti. Il Benevento ha subito l’81% dei gol in questo campionato su azione (39 su 48),percentuale record nel torneo in corso.

Genoa-Udinese (sabato 13 marzo, ore 20.45)

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime nove gare di Serie A contro l’Udinese (3N, 6P), solo contro la Roma (14) ha una serie di incontri più lunga in corso senza successi tra le squadre attualmente nella competizione. Quattro degli ultimi sette confronti casalinghi del Genoa contro l’Udinese in Serie A sono terminati in parità. L’Udinese è la squadra che ha segnato meno gol nel corso dei primi tempi di questa Serie A (10), segue proprio il Genoa a quota 11.

Bologna-Sampdoria (domenica 14 marzo, ore 12.30)

Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro la Sampdoria (le ultime tre con il punteggio di 2-1): gli emiliani non sono mai arrivati a cinque successi consecutivi nel massimo campionato contro i blucerchiati. Con il gol subito da Insigne nell’ultima giornata, il Bologna è arrivato a sette reti incassate nel primo quarto d’ora di gioco nel torneo in corso: nessuna squadra di questa Serie A ha fatto peggio in quel parziale (sette anche Spezia e Benevento).

Parma-Roma (domenica 14 marzo, ore 15)

La Roma ha vinto 8 delle ultime 10 partite di Serie A contro il Parma (1N, 1P), segnando in ciascuno di questi otto successi almeno due reti. La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite in Serie A (33 su 53) e contro cui ha incassato più gol (94). Da inizio dicembre a oggi, solo una formazione nei top-5 campionati europei non ha vinto nemmeno una partita: il Parma, che ha collezionato sette pareggi e 10 sconfitte in 17 gare di Serie A.