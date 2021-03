La Serie A torna in campo per la 27^ giornata. Nella Juve si è fermato Demiral, out 3 settimane per una lesione alla coscia destra. L'Inter perde Vidal per 25 giorni: il cileno ha fissato l'operazione al menisco. Nel Toro corsa contro il tempo per recuperare Belotti: il capitano granata è guarito dal Covid e una volta ottenuta l'idoneità potrà riaggregarsi al gruppo. Nicola valuterà se schierarlo contro i nerazzurri di Conte già domenica

