Resi noti gli arbitri della 27^ giornata di Serie A. Il big match tra Napoli e Milan affidato a Pasqua. Torino-Inter diretta da Valeri, Calvarese per Cagliari-Juventus

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso noti i nominativi dei direttori di gara delle partite valide per la 27^ giornata di Serie A, che si disputerà in tre giorni, da venerdì 12 a domenica 14 marzo. Il big match, il posticipo domenicale tra Napoli e Milan, è stato affidato a Pasqua. Valeri per Torino-Inter, Cagliari-Juventus a Calvarese. Di seguito tutte le designazioni.