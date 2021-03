L'allenatore dell'Inter squalificato per un turno, così come Cosmi reo di aver bestemmiato. Stop di due giornate per D'Aversa. Otto i giocatori fermati dal giudice sportivo che non prenderanno parte alle 27^ giornata di Serie A GUARDA I GOL DELL'ULTIMA GIORNATA DI A Condividi:

Antonio Conte non guiderà l’Inter dalla panchina nel prossimo match di campionato contro il Torino. Al termine della 26^ giornata di Serie A, l’allenatore nerazzurro è stato infatti fermato per un turno dal giudice sportivo dopo che è stato ammonito dall’arbitro Mariani – era diffidato – nella gara contro l’Atalanta. Stop di una giornata anche per l’allenatore del Crotone Serse Cosmi, reo di aver bestemmiato durante la gara vinta dalla sua squadra contro il Torino; l’allenatore, non espulso, ha – si legge nel comunicato – "durante l’intervallo proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". Sono due, invece, le giornate di squalifica decise dal giudice sportivo nei confronti dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, espulso contro la Fiorentina, "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Otto i calciatori fermati per un turno vedi anche Siparietto Conte-Mariani, ecco cosa si sono detti Sono otto, invece, i calciatori – tutti fermati per una giornata – squalificati dal giudice sportivo che non prenderanno parte alla 27^ giornata di campionato. Oltre a Rincon del Torino, espulso per doppia ammonizione, sono stati fermati anche Colley (Sampdoria), Dabo (Benevento), Destro (Genoa), Masiello (Genoa), Kucka (Parma), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari).