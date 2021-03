Serie A, il calendario della 27^ giornata

Dopo la tre giorni di coppe europee riparte subito il campionato: si comincia venerdì alle ore 15 con Lazio-Crotone, per poi proseguire in serata con Atalanta-Spezia. Lotta scudetto che sarà protagonista nella domenica di Serie A, a partire dalle 15, quando l'Inter farà visita al Torino. Juve e Milan saranno chiamate a rispondere più tardi, rispettivamente contro Cagliari (ore 18) e Napoli (ore 20.45)

Neanche il tempo di archiviare la tre giorni di coppe europee, che è già tempo di concentrarsi sulla Serie A. La 27^giornata parte infatti già venerdì alle 15, con la Lazio che ospiterà all'Olimpico il Crotone in attesa di provare la missione quasi impossibile nel ritorno degli ottavi di Champions sul campo del Bayern Monaco. Massima competizione europea che vedrà protagonista la prossima settimana anche l'Atalanta a Madrid: nerazzurri che faranno le prove generali nel match delle 20.45 contro lo Spezia. Sabato importante soprattutto nelle parti centrali della classifica, con alcune squadre che vogliono allontanarsi dalla zona pericolante: giocheranno infatti Sassuolo-Verona (ore 15), Benevento-Fiorentina (ore 18) e Genoa-Udinese (ore 20.45). Lotta scudetto che diventerà protagonista alla domenica, a partire dalle 15 con l'Inter capolista che andrà a far visita al Torino. Saranno chiamate a rispondere successivamente Juventus e Milan, impegnate rispettivamente contro Cagliari e Napoli. La giornata si chiuderà infatti con il big match di San Siro, con Gattuso che farà ritorno da avversario in quello che per anni è stato il suo stadio.